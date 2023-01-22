У 2022 році в Україні зросла кількість пар, які взяли шлюб — Мін'юст

Одруження по-українськи

У Міністерстві юстиції відзвітували з приводу збільшення охочий одружитися у 2022 році у порівнянні з 2021 роком.

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За даними міністерства, протягом березня-грудня 2022 року, в період коли в Україні йшли військові дії внаслідок російського вторгнення, 198 332 пар українців пішли до шлюбу. А це на 7 654 одружень більше ніж за аналогічний період попереднього року, наголосили в українському міністерстві.

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