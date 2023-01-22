Фінляндія заморозила 187 мільйонів євро російських активів

ФІНСЬКА ПОЗИЦІЯ

Про це в інтерв'ю Yle повідомив керівник відділу санкцій міністерства закордонних справ Фінляндії Піа Сааріваара.

Реклама Читати продовження

Зазначають, що питаннями цих заморожених активів опікується Управління з і стягнення боргів.

«Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність», — цитують слова Піа Сааріваари.

Найвідомішим російським олігархом, який потрапив до санкційного списку ЄС Yle називає Геннадія Тимченка. Він — один із власників столичної арени Helsinki-halli у Гельсінкі.

Країни ЄС працюють над десятим пакетом санкцій проти РФ, які почнуть діяти до 24 лютого 2023 року.

Окрім того, Міноборони Фінляндії оголосило, що виділить 12 пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів євро. Серед іншого він включатиме важку артилерію та боєприпаси

.🔻19 січня міністри оборони та представники міністерств оборони дев’яти країн Європи підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.

🔻 19 січня Велика Британія повідомила, що відправить Україні 600 ракет «Брімстоун».

🔻 19 січня в Естонії анонсували рекордну кількість військової допомоги для України.

🔻 19 січня Швеція оголосила, що передасть Україні гаубиці Archer.