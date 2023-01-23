Берлін почав переміщати системи Patriot до Польщі

захист повітряного простору

Перші дві ескадрильї вже відправились з міста Гноїн у Мекленбурзі-Передній Померанії. Колона важкої техніки має подолати 1100 км, пише Deutschlandfunk.

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Протиповітряні системи оборони планують розмістити на південному сході Польщі поблизу міста Замосць, що приблизно в 60 км від польсько-українського кордону.

За даними Бундесверу, метою передислокації є сприяння захисту польського повітряного простору та зміцнення східного флангу НАТО, зазначає Deutschlandfunk.

Німецькі солдати перебувають у Польщі із середини січня, щоб працювати з місцевими підрозділами, які забезпечують приймання компонентів системи «Патріот».

🔻 20 січня Spiegel повідомив, що Німеччина почне розміщати ЗРК «Патріот» у Польщі вже наступного тижня.

🔻 12 січня стало відомо, що ЗРК Patriot німецької армії розгорнуть у Польщі для посилення протиповіртяної оборони.

🔻 6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна розмістить на своїй території системи протиракетної оборони Patriot.