Берлін почав переміщати системи Patriot до Польщі
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Перші дві ескадрильї вже відправились з міста Гноїн у Мекленбурзі-Передній Померанії. Колона важкої техніки має подолати 1100 км, пише Deutschlandfunk.
Протиповітряні системи оборони планують розмістити на південному сході Польщі поблизу міста Замосць, що приблизно в 60 км від польсько-українського кордону.
За даними Бундесверу, метою передислокації є сприяння захисту польського повітряного простору та зміцнення східного флангу НАТО, зазначає Deutschlandfunk.
Німецькі солдати перебувають у Польщі із середини січня, щоб працювати з місцевими підрозділами, які забезпечують приймання компонентів системи «Патріот».
🔻 20 січня Spiegel повідомив, що Німеччина почне розміщати ЗРК «Патріот» у Польщі вже наступного тижня.
🔻 12 січня стало відомо, що ЗРК Patriot німецької армії розгорнуть у Польщі для посилення протиповіртяної оборони.
🔻 6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна розмістить на своїй території системи протиракетної оборони Patriot.