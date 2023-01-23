Бразилія та Аргентина починають розробку спільної валюти

Нова валюта для Латинської Америки

Країни обговорять це на саміті в Буенос-Айресі цього тижня, пишуть Reuters та FT.

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Президент Бразилії Лула да Сілва та лідер Аргентини Фернандес пояснили у спільній статті, що такий крок допоможе усунути перешкоди для торгівлі, спростити та модернізувати правила та заохочувати використання місцевих валют.

«Ми також вирішили продовжити обговорення спільної південноамериканської валюти, яка може використовуватися як для фінансових, так і для торгових потоків, зменшуючи операційні витрати та нашу зовнішню вразливість», — йдеться у статті.

Бразилія пропонує назвати спільну валюту sur, що позначає «південь» в перекладі з іспанської. Поява нової грошової одиниці могла би стимулювати регіональну торгівлю та зменшити залежність від долара США, йдеться у публікації. Спершу така валюта може курсувати паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.

До ініціативи запрошують долучитися інші країни Латинської Америки.

Спочатку країни ухвалять почати вивчення параметрів, необхідних для спільної валюти: від фіскальних питань до розміру економіки та ролі центральних банків, розповів FT міністр економіки Аргентини Серхіо Масса.

До своєї ініціативи Бразилія та Аргентина запропонують долучитися і іншим країнам Латинської Америки.

🔻 Бразильський президент невдовзі має намір здійснити першу закордонну поїздку в нинішньому статусі в Аргентину, яка є найбільшим торговим партнером Бразилії в регіоні. За президентства його попередника — Жаїра Болсонару, відносини між двома державами були доволі напружені.

🔻 Напередодні інавгурації Президент Бразилії закликав до припинення війни Росії проти України та зауважив, що його країна бажає «миру і того, щоб сторони знайшли точки дотику, щоб покласти край конфлікту».