Біля резиденції Путіна у Валдаї розмістили ППО

СТРАХ ПУТІНА

Світлину, яка підтверджує розміщення на околиці Валдая протиракетного комплексу, зробив місцевий мешканець.

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За словами автора знімку, ППО з'явилося у поселенні Ящерово кілька тижнів тому. Воно розташоване, у восьми кілометрах від міста Валдай та у шести від резиденції очільника Кремля.

Про це повідомляє «Агентство. Новости», якому автор надіслав світлину. Судячи з фото, ймовірно, що мова йде про ЗРК «Панцир-С1». Ці комплекси в останні дні стали встановлювати також у центрі Москви та Підмосков'ї.

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Достовірність інформації виданню підтвердили мешканці Ящерово та сусідніх поселень. Як повідомив один із співрозмовників, протиракетний комплекс знаходиться на бойовому чергуванні. Поруч з ним постійно знаходяться як мінімум троє військовослужбовців, а антенна радіолокаційної станції увесь час обертається.

Об'єктів критичної інфраструктури, великих підприємств або великої скупчення військової техніки у цьому районі немає.

У виданні зазначають, що хоч Валдайська резиденція і має статус офіційної, представницької функції вона не несе. Натомість вона відома, як місце, де Путін полюбляє проводити своє дозвілля та запрошувати друзів. Повідомляють, що там він буває дуже часто.

Видання припускає, що система ППО у Ящерово з'явилася після атаки українських дронів 5 грудня на військові аеродроми вглиб РФ, а саме під Рязанню та на Енгельсі. Це підтверджує час розміщення комплексу біля Валдаю.

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🔻 26-го грудня 2022 на аеродромі Енгельс-2 у Росії пролунали вибухи. Тоді загинуло троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення. Було знищено пункт управління. Це стало другої атакою на це військовий аеродром усього за місяць.

🔻5-го грудня 2022 року вибухи пролунали одразу на двох російських летовищах. На аеродромі Енгельс-2 у Саратовській області було поранено двох військових РФ. Також пошкоджено два літаки Ту-95. А під Рязанню у повітря злетів бензовоз, загинули 3 особи, ще 6 постраждали.