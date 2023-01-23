В Україну наближчим часом надійдуть перші БМП Bradley — Пентагон

СУЧАСНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Мова йде про тижні.

Реклама Читати продовження

Таку інформацію Voice of America озвучив високопосадовець Пентагону.

«В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою», — зазначив він.

►Читайте також: Посол Єльченко: США побачили, що можна перемогти Росію

🔻19 січня у Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю

🔻18 січня у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він сягнув $2,5 млрд. До нього увійшли броньовані бойові машини Bradley та Stryker

🔻 16 січня українські військові вже прибули до США, де навчатимуться керувати Patriot

🔻 6 січня Білий дім оголосив про надання масштабного пакету оборонної допомоги для Києва розміром на понад $3 мільярди.