В Україні заарештували два літаки РФ вартістю €10 млн

Арешти майна РФ

Про накладений судом арешт на 2 літаки АН 148, що належать російському акціонерному товариству повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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«За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані. Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України до українського товариства були застосовані персональні спеціальні економічні та інші санкції.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності.

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