Герасимов почав боротьбу з відхиленнями від стандартів форми та зачісок в армії РФ — британська розвідка

Висновки британської розвідки

Крім цього командувач армії РФ виступає проти використання службових авто у особистих цілях та мобільних телефонів, йдеться у твітері Міноборони Британії.

Реклама Читати продовження

Відтоді, як Валерій Герасимов прийняв командування, офіцери намагалися усунути недоліки у формі та стрижках солдатів, та це викликало лише скептичні відгуки, пишуть у розвідці. Однак найбільше насмішок спричинили спроби покращити рівень гоління військ, зазначають у дописі. Як приклад, розвідка наводить коментарі представників окупаційної влади у Донецькій області, які називали ці пріоритети фарсом, що не має значення для ефективності ведення бойових дій: такі ж зауваження пролунали і від керівника групи Вагнера Євгенія Пригожина.

При цьому на полі бою російські війська успіхів не мають, пишуть у Міноборони Британії.

«Російські війська і далі перебувають в «оперативному глухому куті» і зазнають тяжких втрат. Те, що Гєрасімов обрав пріоритетом контроль за дотриманням дрібних правил, вочевидь підтверджує страхи багатьох скептиків у Росії. Його, як і міністра оборони Сергія Шойгу, все більше сприймають як людину відірвану від реальності і зосереджену на демонстративних елементах, а не забезпеченні реального наповнення», – пишуть в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CSN2KpKIMu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6ubHQ5sXPr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 23, 2023

🔻21 січня у Міноборони інформували, що війна в Україні для росіян зайшла у глухій кут

🔻 20 січня розвідка повідомила, що в Україні воюють 50 тисяч вагнерівців