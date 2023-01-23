Наступний «Рамштайн»

Дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому — Резніков

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Зустріч у форматі «Рамштайн»
Зустріч у форматі «Рамштайн» AP - Michael Probst
Автор тексту: Оксана Вітер

Про підсумки попередньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України та плани щодо майбутньої міністр оборони повідомив у твітері. 

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З кожною зустріччю довіра партнерів до України зростає: а більше довіри означає більше військової підтримки, написав Олексій Резніков.   

«Повернувся додому після Рамштайн 8. З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та офіційних представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо!», — йдеться у дописі міністра оборони. 

Також він повідомив, що наступна зустріч «Рамштайн» у Німеччині відбудеться вже наступного місяця. 

🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн»: Німеччина заявила, що поки не готова дозволити надати Україні «Леопарди», чим розчарувала партнерів.   

🔻 Напередодні саміту Володимир Зеленський в ефірі німецького телебачення звернувся безпосередньо до ФРН із проханням надати танки

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