Дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому — Резніков

Наступний «Рамштайн»

Про підсумки попередньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України та плани щодо майбутньої міністр оборони повідомив у твітері.

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З кожною зустріччю довіра партнерів до України зростає: а більше довіри означає більше військової підтримки, написав Олексій Резніков.

«Повернувся додому після Рамштайн 8. З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та офіційних представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо!», — йдеться у дописі міністра оборони.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023

Також він повідомив, що наступна зустріч «Рамштайн» у Німеччині відбудеться вже наступного місяця.

🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн»: Німеччина заявила, що поки не готова дозволити надати Україні «Леопарди», чим розчарувала партнерів.

🔻 Напередодні саміту Володимир Зеленський в ефірі німецького телебачення звернувся безпосередньо до ФРН із проханням надати танки