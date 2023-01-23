Депутата ВР Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга Народу»

Політика

Про звільнення народного депутата України Павла Халімона повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія. Це сталось після публікації журналістського розслідування щодо покупки нардепом маєтку у центрі Києва.

Реклама Читати продовження

«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», — зазначив Арахамія у Telegram.

Очільник фракції «Слуга Народу» також закликав правоохоронців розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям, які були вказані у журналістському розслідуванні щодо Халімона.

«Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання», — додав Арахамія.

Також на сайті «Слуга Народу» повідомили, що голова партії Олена Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії.

«Виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни», — йдеться у повідомленні.

🔻 23 січня журналісти видання «Українська правда» розповіли, що заступник керівника фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Павло Халімон під час повномасштабної війни РФ проти України придбав у центрі столиці елітну нерухомість за 10 мільйонів гривень.