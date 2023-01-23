Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина: наслідки обстрілів РФ

росія атакує мирне населення

Минулої доби Росія била «Градами» та «Ураганами» по Дніпропетровській області. На Харківщині від артилерійського обстрілу загинула 67-річна жінка. На Сумщині зафіксовані 15 влучань. У Донецькій області 4 поранених внаслідок російської атаки.

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Дніпропетровщина: Під російські «Гради» та «Урагани» потрапив Нікопольський район. Понад 20 снарядів прилетіли у Мирівську та Марганецьку громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На місці влучань працюють співробітники ДСНС – наслідки ще з’ясовуються, зазначив Резніченко.

Минулось без постраждалих.

Харківщина: Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Куп’янську російський снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, у Вовчанську зафіксоване влучання в приватний будинок. 49-річний чоловік зазнав поранень.

У Петрівці Золочівської громади від артилерійського обстрілу загинула 67-річна жінка. У Пірочині внаслідок ракетного удару зруйнована господарча споруда.

Сумщина: Упродовж минулого дня, 22 січня, РФ осбтріляла Новослобідську та Шалигінську громади. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

У Новослобідській громаді зафіксовані 15 влучань, у Шалигінській – 1 артилерійський удар.

Минулось без постраждалих та руйнувань.

Донеччина: Внаслідок російських обстрілів у Бахмуті поранені 3 людини, в Авдіївці – 1. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, заначив Кириленко.