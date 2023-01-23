Естонія відкликала російського посла

ДИПЛОМАТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

Таллінн взяв до відома рішення Росії скоротити дипломатичну присутність до рівня тимчасового повіреного.

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Про це повідомляє МЗС Естонії у Twitter.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.



We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia. — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023

«Ми дотримуємося принципу паритетності у відносинах з Росією, а це означає, що посол Росії. піде одночасно з естонським посолом. до Росії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

Це рішення пояснили тим, що естонська сторона ініціювала скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні.

Про зниження дипвідносин стало відомо після того, як Естонія заявила, що передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці.

За повідомленням ERR, Росія також відкликає свого посла з Таллінна.

🔻23 січня, Рига повідомила, що обмежує дипломатичні зв’язки з Москвою. Цей крок обумовлений триваючою агресію Росії в Україні та солідарністю з Естонією.

🔻11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії