ДИПЛОМАТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

Естонія відкликала російського посла

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Прапор Естонії
Прапор Естонії © Getty Images/iStockphoto - Seiko
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Таллінн взяв до відома рішення Росії скоротити дипломатичну присутність до рівня тимчасового повіреного.  

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Про це повідомляє МЗС Естонії у Twitter. 

«Ми дотримуємося принципу паритетності у відносинах з Росією, а це означає, що посол Росії. піде одночасно з естонським посолом. до Росії», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого. 

Це рішення пояснили тим, що естонська сторона ініціювала скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні. 

Про зниження дипвідносин стало відомо після того, як Естонія заявила, що передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці.   

За повідомленням ERR, Росія також відкликає свого посла з Таллінна. 

🔻23 січня, Рига повідомила, що  обмежує дипломатичні зв’язки з Москвою. Цей крок обумовлений триваючою агресію Росії в Україні та солідарністю з Естонією. 

🔻11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії

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