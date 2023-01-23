Естонія передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці
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Також Київ отримає від Таллінна артилерійські снаряди та гранатомети з боєприпасами. Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
«Хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – йдеться на офіційній сторінці посольства.
У найбільший військовий пакет від Таллінна загальною вартістю 113 млн євро увійдуть:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм
- сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами
- засоби підтримки артилерійських підрозділів
Як зазначає пресслужба естонського відомства, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
🔻 20 січня у Міноборони Португалії після засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» повідомили, що Лісабон передасть Україні бронетранспортери M113.
🔻 20 січня пресслужба Міноборони Фінляндії повідомила, що Хельсінкі надасть Україні найбільший пакет допомоги.