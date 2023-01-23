ЗСУ знищили шість повітряних цілей РФ

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Про збиття 23 січня українськими захисниками російської військової авіатехніки повідомили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

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«На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», — йдеться у повідомленні.

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🔻18 січня у Генштабі ЗСУ повідомили про збиття російського гелікоптера та експериментального безпілотника РФ.

🔻17 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що основні зусилля російські військові віддають наступу на Бахмутському напрямку. Також РФ веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

🔻16 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українська армія уразила 1 пункт управління та 6 районів зосередження живої сили та військової техніки росіян

🔻8 січня бійці ЗСУ також знищили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

🔻 21 російську ракету знищила українська ППО протягом 14 січня — Залужний