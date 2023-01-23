Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною — Зеленський

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Очільник держави запросив американський бізнес співпрацювати з Україною.

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Зеленський підкреслив, що відбудова України стане найбільшим економічним проєктом нашого часу у Європі. Він зазначив, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання.

Про це він заявив, звертаючись до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, повідомляють в Офісі Президента.

«Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі!», — підкреслив Володимир Зеленський.

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