ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною — Зеленський

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Володимир Зеленський, Президент України
Володимир Зеленський, Президент України © ОП
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Очільник держави запросив американський бізнес співпрацювати з Україною. 

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Зеленський підкреслив, що відбудова України стане найбільшим економічним проєктом нашого часу у Європі. Він зазначив, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання.  

Про це він заявив, звертаючись до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, повідомляють в Офісі Президента. 

«Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі!», — підкреслив Володимир Зеленський. 

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🔻20 січня Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США. Посадовцями були також обговорені подальші кроки, які могли б сприяти посиленню підтримки  України з боку Конгресу США. У тому числі, нарощування санкційного тиску на РФ. 

🔻19 січня Володимир Зеленський провів змістовні переговори із Шарлем Мішелем. Під час свого візиту до Києва, Шарль Мішель заявив, що у ЄС працюють над тим, щоб надати Україні більше зброї. 

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