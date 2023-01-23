Литва виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

На ці кошти Вільнюс закупить антидрони, оптика, термовізуальні прилади, дрони.

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Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

This year 🇱🇹 will invest up to 40 million 💶 for procurements in support of 🇺🇦 military. This will include anti-drones, optics, thermo-visual devices, drones. Also, 2 million euros will be transferred to the 🇬🇧 International Fund for financing heavy weaponry acquisitions. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 23, 2023

Він також зазначив, що 2 мільйони євро будуть перераховані в Міжнародний фонд Великої Британії для фінансування придбання важкого озброєння.

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🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти»

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.

🔻 11 січня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Вільнюс передасть Україні системи ППО та зенітні системи.