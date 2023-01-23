ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Литва виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових

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Український військовий біля Соледару
Український військовий біля Соледару © AP - LIBKOS
Автор тексту: Тетяна Цуркану

На ці кошти Вільнюс закупить антидрони, оптика, термовізуальні прилади, дрони. 

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Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

Він також зазначив, що 2 мільйони євро будуть перераховані в Міжнародний фонд Великої Британії для фінансування придбання важкого озброєння. 

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🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти»

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.

🔻 11 січня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Вільнюс передасть Україні системи ППО та зенітні системи.

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