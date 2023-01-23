Маємо високі очікування від Саміту Україна-ЄС 3 лютого — Кулеба

ШЛЯХ ДО ЄС

Україна закінчує виконання рекомендацій ЄС та розраховує на позитивну доповідь Європейської комісії. У Києві очікують, що переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2023 році.

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Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

«Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді», — підкреслив Кулеба.

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Міністр також зазначив, що Україна «фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту Україна-ЄС 3 лютого».

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🔻Однією з топ-тем саміту Україна-ЄС на початку лютого стануть переговори щодо членства України у Євросоюзі, заявив український міністр Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеському виданню Denik.

🔻 9 січня постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві