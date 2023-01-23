МЗС Польщі: Варшава передасть Києву «Леопарди» не дивлячись на інші країни

ПОЛЬСЬКІ «Леопарди» УКРАЇНІ

Польські посадовці вже неодноразово заявляють про свою чітку позицію з приводу сучасних танків для України.

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«Ми збираємося відправити танки «Леопард 2» в Україну. Ми будемо зв’язуватися з урядом Німеччини щодо цього», — зазначив у Twitter міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

FM @RauZbigniew 🇵🇱 after #FAC in Brussels:



We are going to send #Leopard 2 tanks to 🇺🇦. We will be in touch with the 🇩🇪 government about it. But regardless of the decision of other countries, we are more determined to deliver these tanks as promised. pic.twitter.com/Xet9fmn0Ey — Poland in the EU (@PLPermRepEU) January 23, 2023

Він зауважив, що Варшава сповнена рішучості поставити ці танки, як і було обіцяно.

Раніше про це зазначив прем’єр-міністр Матеуш Маровецький. За його словами, Варшава запитає в Німеччини дозволу на передачу танків Leopard Києву, проте незважаючи на те, яким буде рішення Берліна, відправить техніку в рамках «малої коаліції».

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🔻 23 січня в інтерв'ю ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що cкоро буде ухвалене рішення про «Леопарди».

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків