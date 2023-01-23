На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула людина

АТАКА ПО МИРНИХ

Снаряди влучили у цивільне житло у смт Антонівка. Уламками розбило вікна та понівечено стіни.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Уламок російського боєприпасу забрав життя чоловіка. Він загинув прямо на подвір'ї.

«Майже щодня ці нелюди вбивають наших земляків тільки за те, що вони хочуть жити та працювати вдома, на вільній Херсонщині...», — зазначив Янушевич.

За минулу добу росіяни 25 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. 4 з них були спрямовані по обласному центру. Снаряди поцілили у суднобудівний завод та житлові будинки.

Внаслідок обстрілів 3 людини зазанали поранення різної ступені важкості.

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🔻 22 січня Інститут вивчення війни повідомив, що війська РФ не досягли успіху в наступі в Запорізькій області