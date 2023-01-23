Не варто недооцінювати результати Рамштайну – Боррель

підтримка союзників

Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявив, що глави МЗС обговорять рівень військової підтримки України за результатами засідання у форматі Рамштайн.

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«Ми маємо продовжувати військову підтримку України. Ми обговоримо новий транш з Європейського фонду миру, що передбачає більше фінансування для України. Обговоримо рівень військової підтримки після зустрічі в Рамштайні, де, до речі, були взяті багато зобов’язань, включаючи двосторонні кількома кранами-членами з точки зору залучених ресурсів. Обговоримо ситуацію щодо війни. До нас приєднається (міністр закордонних справ України) Дмитро Кулеба, який візьме участь в обговоренні», – повідомив Боррель.

Також він зазначив, що на нещодавній зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні були ухвалені «добрі рішення».

«У Рамштайні був досягнутий добрий результат з погляду кількості озброєння, яку ми, точніше різні країни-члени, вирішили надати Україні. Кожна країна-член вирішуватиме на національному рівні, що хоче робити», – наголосив високий представник ЄС.

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Тема танків була не єдиною темою для дискусій, зауважив Жозеп Боррель. За його словами, є багато інших шляхів військової підтримки, яку Київ отримує від союзників.

«Так, Зеленський запитував про це (про танки – ред.), серед країн-членів є різні думки, ми обговоримо це сьогодні. Я говорив уже кілька разів: на мою думку, цей вид зброї має бути наданий українській армії. Але це рішення країн-членів, і ми тут, щоб обговорити це», – сказав єврокомісар.

🔻 23 січня міністр оборони України повідомив, що дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому.

🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн»: Німеччина заявила, що поки не готова дозволити надати Україні «Леопарди», чим розчарувала партнерів.

🔻 Напередодні саміту Володимир Зеленський в ефірі німецького телебачення звернувся безпосередньо до ФРН із проханням надати танки.