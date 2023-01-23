Незважаючи на численні втрати: росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Військові РФ також вели наступальні дії на Куп'янському напрямку, проте безуспішно. Усі атаки було відбито.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові також зазначають, що з початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців РФ на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

«Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування», — зазначають у ЗСУ.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

За добу українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження противника.

Також ЗСУ збили 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

🔻 22 січня Інститут вивчення війни повідомив, що війська РФ не досягли успіху в наступі в Запорізькій області

🔻21 січня у британській розвідці зробили висновок, що війна в Україні зайшла у глухий кут