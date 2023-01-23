Обстріл Сумщини: одна людина загинула, двоє отримали поранення

атака по мирних

Росіяни поцілили у будинок багатодітної родини в Есманьській громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Живицький підкреслив, що російські військові стріляли зі ствольної артилерії. Усього було 10 влучань, одне з яких — в оселю місцевих жителів.

На місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених шпиталізували.

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