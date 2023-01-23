Остін та Салліван посварились з радником Шольца через постачання «Леопардів»

Танки для України

Особливо напруженою була зустріч найближчого радника канцлера Німеччини Вольфганга Шмідта та глави Пентагону, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

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Сполучені Штати, як зазначається у статті, кілька разів вказували на те, що між поставками американських танків Україні та рішенням щодо Leopard не може бути жодного зв'язку.

Значне роздратування у Вашингтоні викликала і інформація про те, що німецький уряд публічно поставив умови США для постачання танків ще до зустрічі на авіабазі Рамштайн. Глава Пентагону Ллойд Остін отримав цю інформацію на шляху до Берліна, йдеться в матеріалі.

Остін марно намагався на засіданні «Рамштайну» домогтися зобов'язань щодо постачання танків. Йдеться не лише про конкретний внесок Німеччини у вигляді бойових танків з арсеналу Бундесверу, але, перш за все, про дозвіл на експорт, який Берлін має надати відповідно до німецьких правил експорту озброєнь для танків, які вже за кордоном, уточнюють у статті.

Видання повідомляє, що глава Пентагону розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була «напруженою».

«Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або ледь прихованим гнівом на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США», — повідомляють журналісти.

Крім того, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини, інформує видання.

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