Польща передасть «Леопарди» Україні в будь-якому разі – прем’єр

Постачання зброї і техніки

Варшава запитає в Німеччини дозволу на передачу танків Leopard Києву, проте незважаючи на те, яким буде рішення Берліна, відправить техніку в рамках «малої коаліції».

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Про це пише TVN24 з покликанням на польського прем’єр-міністра Матеуша Маровецького.

За його словами, отримання згоди є «другорядним питанням». Наразі країни-партнери намагаються вплинути на Німеччину.

«Тиск має сенс. Наші зусилля зі створення коаліції держав, які хочуть допомогти в цій драматичній боротьбі в Україні, виявляються ефективними», – наголосив глава уряду Польщі.

У Берліна є понад 350 активних Leopard і близько 200 на зберіганні, зазначив Маровецький.

«Вони дійсно можуть допомогти Україні, яка сьогодні бореться. Ця боротьба також означає боротьбу за безпеку, за мир в Європі», – заявив прем’єр-міністр.

🔻 23 січня в інтерв'ю ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що cкоро буде ухвалене рішення про «Леопарди».

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.

🔻 21 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові навчатимуться на танках Leopard 2 за кордоном.