ПАРЄ

Президентом ПАРЄ знову обрали Тіні Кокса

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Тіні Кокс
Тіні Кокс © Твітер Тіні Кокса
Автор тексту: Оксана Вітер

Він головуватиме в організації другий рік поспіль, йдеться у твітері ПАРЄ

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«Вітаємо Тіні Кокса, якого щойно переобрали президентом ПАРЄ на другий річний термін!», — написали у твітері організації. 

На посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи претендували два кандидати – Тіні Кокс (Нідерланди) та Олександр Мережко (Україна).

Згідно з повідомленням члена делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексія Гончаренка, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

Тіні Кокс подякував учасникам голосування за довіру. 

«Я дуже пишаюся вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку в майбутньому році, який буде сповнений викликів» — зауважив Тіні Кокс. 

23 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ.

🔻 Минулого року Тіні Кокса обрали на посаду вперше: він замінив на посту попереднього президента Асамблеї Ріка Дамса.

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