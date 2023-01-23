Президентом ПАРЄ знову обрали Тіні Кокса

ПАРЄ

Він головуватиме в організації другий рік поспіль, йдеться у твітері ПАРЄ

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«Вітаємо Тіні Кокса, якого щойно переобрали президентом ПАРЄ на другий річний термін!», — написали у твітері організації.

Congratulations to Tiny Kox, who has just been re-elected as President of the @CoE Assembly for a second one-year term!



More details of the election result on the site soon.



The President is making a short speech now, watch live or scroll back to follow:https://t.co/5G7SZhFLSG — PACE (@PACE_News) January 23, 2023

На посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи претендували два кандидати – Тіні Кокс (Нідерланди) та Олександр Мережко (Україна).

Згідно з повідомленням члена делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексія Гончаренка, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

Тіні Кокс подякував учасникам голосування за довіру.

Merci beaucoup aux membres de @PACE_News qui m’ont réélu aujourd’hui pour un nouveau mandat d’un an.

Je suis très honoré de votre confiance. Je compte sur votre soutien pour l’année à venir qui sera pleine de défis.#StandWithUkraine#RoadToReykjavik pic.twitter.com/oR1hJi1Lrx — Tiny Kox (@PACE_President) January 23, 2023

«Я дуже пишаюся вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку в майбутньому році, який буде сповнений викликів» — зауважив Тіні Кокс.

23 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ.

🔻 Минулого року Тіні Кокса обрали на посаду вперше: він замінив на посту попереднього президента Асамблеї Ріка Дамса.