Президентом ПАРЄ знову обрали Тіні Кокса
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Він головуватиме в організації другий рік поспіль, йдеться у твітері ПАРЄ
«Вітаємо Тіні Кокса, якого щойно переобрали президентом ПАРЄ на другий річний термін!», — написали у твітері організації.
Congratulations to Tiny Kox, who has just been re-elected as President of the @CoE Assembly for a second one-year term!— PACE (@PACE_News) January 23, 2023
More details of the election result on the site soon.
The President is making a short speech now, watch live or scroll back to follow:https://t.co/5G7SZhFLSG
На посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи претендували два кандидати – Тіні Кокс (Нідерланди) та Олександр Мережко (Україна).
Згідно з повідомленням члена делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексія Гончаренка, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.
Тіні Кокс подякував учасникам голосування за довіру.
Merci beaucoup aux membres de @PACE_News qui m’ont réélu aujourd’hui pour un nouveau mandat d’un an.— Tiny Kox (@PACE_President) January 23, 2023
Je suis très honoré de votre confiance. Je compte sur votre soutien pour l’année à venir qui sera pleine de défis.#StandWithUkraine#RoadToReykjavik pic.twitter.com/oR1hJi1Lrx
«Я дуже пишаюся вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку в майбутньому році, який буде сповнений викликів» — зауважив Тіні Кокс.
23 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ.
🔻 Минулого року Тіні Кокса обрали на посаду вперше: він замінив на посту попереднього президента Асамблеї Ріка Дамса.