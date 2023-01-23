Під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі

Пожежа в Підмосков'ї

У російських екстрених службах стверджують, що інцидент стався через порушення технологічного процесу, а причиною вибуху став спалах алюмінієвого пилу.

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Спалахнули продукти виробництва, частково впала покрівля. Локалізувати пожежу вдалося на площі 200 кв. м. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Завод, де сталася пожежа, розташований за 145 км від Москви в місті Рошаль. Зазначається, що ТОВ «Молірен» займається металургією та органічною хімією.

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