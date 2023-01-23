Ракетний удар по Дніпру: тіла восьми загиблих ще неопізнані

АТАКА ПО МИРНИХ

У місті триває процес встановлення особи померлих внаслідок російської атаки на багатоповерхівку 14 січня.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Ідентифікація тіл загиблих буде тривати ще два тижні.

Поліцейські продовжують роботу на місці ракетного удару. Там розташований їхній штаб. Правоохоронці вже прийняли 576 заяв від постраждалих від ракетної атаки.

«З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не тільки від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися й люди з інших будинків. Також маємо 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель», – повідомив заступник начальника Нацполіції Дніпропетровщини Володимир Богоніс.

За словами Богоніса, наразі виконані всі процедури та встановлені збитки. До роботи на місці трагедії залучено 500 правоохоронців.

►Дивіться також: Ракетний удар по Дніпру: життя після вибуху

🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.

🔻 Достеменно відомо, хто віддавав наказ атакувати будинок у Дніпрі. Про це у Дніпрі 16 січня заявив генпрокурор Андрій Костін.

🔻 Росія має на озброєнні сотні ракет X-22, їх неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має. Про це 16 січня заявив Ігнат.

🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи.