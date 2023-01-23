ДИПЛОМАТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

Рига обмежує дипломатичні зв’язки з Москвою

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Прапор Латвії
Прапор Латвії © pixabay
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Цей крок обумовлений триваючою агресію Росії в Україні та солідарністю з Естонією. 

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Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. 

З 24 лютого в РФ замість дипломатичного представництва Латвії залишиться тільки її повноважний представник.  

Подібні дії у Ризі вимагають і від Росії.  

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.  

В російському відомстві послу Естонії Маргусу Лайдре заявили «рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади». Дипломатичні відносини між державами знизять до рівня тимчасового повіреного у справах. 

Росія також відкликає свого посла з Таллінна.   

Про зниження дипвідносин стало відомо після того, як Естонія заявила, що передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці. 

🔻18 січня стало відомо, що Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники

🔻11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії

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