Рига обмежує дипломатичні зв’язки з Москвою

ДИПЛОМАТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

Цей крок обумовлений триваючою агресію Росії в Україні та солідарністю з Естонією.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Ņemot vērā to, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās un solidarizējoties ar Igauniju, Latvija no 24.februāra pazeminās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā līdz pilnvarotā lietveža līmenim, attiecīgi pieprasot Krievijai rīkoties līdzīgi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

З 24 лютого в РФ замість дипломатичного представництва Латвії залишиться тільки її повноважний представник.

Подібні дії у Ризі вимагають і від Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

В російському відомстві послу Естонії Маргусу Лайдре заявили «рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади». Дипломатичні відносини між державами знизять до рівня тимчасового повіреного у справах.

Росія також відкликає свого посла з Таллінна.

Про зниження дипвідносин стало відомо після того, як Естонія заявила, що передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці.

🔻18 січня стало відомо, що Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники

🔻11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії