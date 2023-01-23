Розсилання листів із бомбами в Іспанії організувала російська розвідка — NYT

Конверти з бомбами

Російське ГРУ доручило це зробити ультраправим угрупованням, зокрема «Російському імперському руху».

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Згідно з інформацією західних розвідслужб, на слід зловмисників вдалось вийти завдяки скоординованим діям поліції Іспанії, американської та британської розвідок. «Російський імперський рух» базується в Санкт-Петербурзі, але його агенти діють по всій Європі. До слова, Держдепартамент США визнав глобальною цю ультраправу організацію терористичною, там певні, вона має звʼязки з російськими спецслужбами.

«Американські та європейські офіційні особи вважають, що російські військові розвідники доручили спільникам угруповання прихильників переваги білої раси, що базується в Росії, провести нещодавню кампанію з розсилки бомб в Іспанії, найбільш відомими цілями якої були прем'єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати», — йдеться в матеріалі.

Однією з цілей ГРУ було заскочити зненацька європейські уряди. А ось глобальна мета — це попередження європейських політиків: Росія може здійснювати теракти будь-де в Європі.

🔻 30 листопада у посольстві України в Мадриді прогримів вибух, поранення отримав співробітник амбасади. В його руках вибухнув конверт, який надійшов до дипустанови.

🔻 За даними МЗС, станом на 7 грудня 2022 року погрози отримала 31 українська дипломатична установа у 15 країнах світу.