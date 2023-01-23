Росія атакувала Часів Яр на Донеччині: один загиблий
Опубліковано:
Двоє людей отримали поранення внаслідок російського обстрілу міста.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Російські військові із залпового вогню атакували житловий квартал. За словами Кириленка, пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Також пошкоджені електро- та газомережі. Увесь обстріляний РФ мікрорайон залишився без світла і тепла.
► Останні новини за темою:
🔻Росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку — Генштаб
🔻 23 січня РФ обстріляла Сумщину: одна людина загинула, двоє отримали поранення
🔻 23 січня на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула людина