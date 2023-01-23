обстріл цивільних

Росія атакувала Часів Яр на Донеччині: один загиблий

Опубліковано:

Частина російської ракети. Часів Яр, Донеччина, 23.01.2023
Частина російської ракети. Часів Яр, Донеччина, 23.01.2023 © Павло Кириленко
Автор тексту: Наталія Ряба

Двоє людей отримали поранення внаслідок російського обстрілу міста. 

Реклама

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Російські військові із залпового вогню атакували житловий квартал. За словами Кириленка, пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Також пошкоджені електро- та газомережі. Увесь обстріляний РФ мікрорайон залишився без світла і тепла.

► Останні новини за темою:

🔻Росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямку — Генштаб 

🔻 23 січня РФ обстріляла Сумщину: одна людина загинула, двоє отримали поранення

🔻 23 січня на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула людина

Завантажити додаток