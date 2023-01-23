РФ готує великий наступ в Україні — глава Міноборони Естонії

Росія готується до наступу

Про підготовку Росії до наступу найближчими місяцями свідчать її останні кроки, цитує Ханна Певкура видання ERR. Тому західна підтримка України, зокрема, й надання танків, наразі є надзвичайно важливими, вважає міністр.

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Наступні кілька місяців на фронті будуть дуже критичними, зазначив глава Міноборони Естонії.

«Ситуація в Україні складна, Росія зосереджує нові сили, підвезено багато живої сили», — сказав він.

Ханн Певкур зазначив, що заміна на посаді командувача армії РФ генерала Суровікіна на голову Генштабу Герасимова пояснюється не тим, що Суровікін не впорався, а тим, що Герасимов може наказувати всім видам військ.

«Ці кроки вказують на те, що Росія готується до великого наступу», — сказав він.

Німеччина може надати дозвіл на постачання «Леопардів» в Україні, вважає глава Міноборони. Затримка ж у цьому питанні пояснюється відсутністю домовленості у коаліції, яка має поставити танки, каже він.

«Новому міністру оборони (Німеччини — ред.) було мало що сказати, тому що у них немає домовленості в коаліції. Вони її шукатимуть», — сказав Певкур.

А от рішення окремих країн поставити танки без згоди ФРН не є правильним, зауважує Ханн Певкур.

«Зміни відбудуться, якщо танки, бойові машини, техніка, що надаються союзниками, діятимуть як єдиний кулак. Я не думаю, що одностороннє надання танків щось змінить на краще і у відносинах між союзниками. Німеччина може більше замкнутися, і нам цього не потрібно», — сказав міністр оборони Естонії.

Певкур додав, що танки є дуже важливим бойовим компонентом для України, і вся інша допомога не зможе компенсувати їхню нестачу.

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