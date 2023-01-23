РФ знижує дипломатичні відносини з Естонією

дипломатичні відносини

Пресслужба Міністерства закордонних справ Росії повідомила, що посол Естонської Республіки повинен залишити територію РФ до 7 лютого.

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Сьогодні, 23 січня, в російському відомстві послу Естонії Маргусу Лайдре заявили «рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади». Дипломатичні відносини між державати знизять до рівня тимчасового повіреного у справах.

Це рішення пояснили тим, що естонська сторона ініціювала скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні.

«Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики», – йдеться на сайті російського Міністерства закордонних справ.

Про зниження дипвідносин стало відомо після того, як Естонія заявила, що передала Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці.

За повідомленням ERR, Росія також відкликає свого посла з Таллінна.

🔻 11 січня Таллінн наказав Москві скоротити персонал посольства в Естонії. Кількість співробітників російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатів і 15 осіб адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу. Це повинно бути виконано до 1 лютого 2023 року.