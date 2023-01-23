Рішення про «Леопарди» на відстані півкроку від України — Кулеба

«Леопарди» для України

Очільник МЗС впевнений, що Берлін змінить свою позицію з приводу надання Україні танків «Леопард». Бо така ситуація вже була неодноразово з іншими видами озброєння.

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Про це Дмитро Кулеба заявив у ефірі телемарафону.

«Ми вже отримали британські “Челленджер”, про які колись нам говорили, що це неможливо. Ми вже отримуємо французькі танки — легкі поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання нам танків «Леклерк». І я не маю сумнівів, що й «Леопарди» до нас доїдуть — ми перебуваємо у фінальній стадії», — зазначив він.

Кулеба також зауважив, що Німеччина спочатку категорично відмовлялася постачити будь-яку зброю, потім — гаубіці, за ними — ППО, а після — танки «Мардер».

«Така країна. Є специфіка. Треба її враховувати. Але, зрештою, ми завжди отримували необхідний результат і цього разу так само отримаємо», — підкреслив Кулеба.

Міністр також звернув увагу, що ідеальним варіантом для Німеччини стало б, якщо «Леопарди» постачали інші європейські держави.

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🔻 23 січня в інтерв'ю ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що cкоро буде ухвалене рішення про «Леопарди».

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.