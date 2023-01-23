Скоро буде ухвалене рішення – глава Бундесверу про «Леопарди»

Постачання зброї і техніки

В інтерв'ю ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що «це не просто питання постачання або непостачання танків (Україні – ред.), а й зважування наслідків бездіяльності, а також дій».

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«Leopard – це важка броньована зброя, яка також може бути використана в наступальних цілях. І ви повинні дуже добре подумати, коли передаєте їх. Скоро буде ухвалено рішення. Але це залежить від багатьох факторів», – зауважив глава німецького відомства.

За його словами, виваженість рішень потрібна і Німеччині, і Європі, тому діяти потрібно «не поспішно чи легковажно».

«Рішення ухвалюються тоді, коли вони необхідні – і це відбувається в канцелярії. Серед іншого, йдеться про питання безпеки власного населення і твердження, що ми не хочемо ставати стороною у війні. І водночас усіма силами підтримувати Україну, щоб перемогти в цій війні», – наголосив Пісторіус.

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Коментуючи заяву про те, що він хоче перевірити запаси танків Бундесверу, міністр оборони сказав, що його робота «набагато ширша і точніша, ніж просто підрахунок того, скільки танків Leopard є і скільки їх може бути поставлено».

Також Борис Пісторіус додав, що насамперед його хвилюють оперативні можливості та координація з партнерами, адже він хоче бути готовим до можливого рішення про постачання.

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