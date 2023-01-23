ПІДОЗРА СБУ

Міський голова Полтави залишився на своїй посаді

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міський голова Полтави Олександр Мамай
міський голова Полтави Олександр Мамай © Полтавщина / Микола Лисогор
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Київський суд Полтави не задовільнив клопотання щодо відсторонення на два місяці Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про ЗСУ. 

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Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».  

Суддя Київського райсуду Полтави Юрій Бабенко, розглянувши пропозицію обох сторін, відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання. Олександр Мамай залишається на посаді міського голови. 

🔻 20 січня на закритому засіданні Олександрові Мамаю мали обрати запобіжний захід, але він залишився на свободі. 

🔻3 січня Олександр Мамай заявив у соцмеремежах, що «на його посаду полюють» і він отримав «підозру в тому, чого не робив».

🔻29 грудня міському голові Полтави СБУ повідомила про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. Про розташування нової військової частини Мамай повідомив журналістам 15 грудня.

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