Міський голова Полтави залишився на своїй посаді

ПІДОЗРА СБУ

Київський суд Полтави не задовільнив клопотання щодо відсторонення на два місяці Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про ЗСУ.

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Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

Суддя Київського райсуду Полтави Юрій Бабенко, розглянувши пропозицію обох сторін, відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання. Олександр Мамай залишається на посаді міського голови.

🔻 20 січня на закритому засіданні Олександрові Мамаю мали обрати запобіжний захід, але він залишився на свободі.

🔻3 січня Олександр Мамай заявив у соцмеремежах, що «на його посаду полюють» і він отримав «підозру в тому, чого не робив».

🔻29 грудня міському голові Полтави СБУ повідомила про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. Про розташування нової військової частини Мамай повідомив журналістам 15 грудня.