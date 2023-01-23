Міський голова Полтави залишився на своїй посаді
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Київський суд Полтави не задовільнив клопотання щодо відсторонення на два місяці Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про ЗСУ.
Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».
Суддя Київського райсуду Полтави Юрій Бабенко, розглянувши пропозицію обох сторін, відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання. Олександр Мамай залишається на посаді міського голови.
🔻 20 січня на закритому засіданні Олександрові Мамаю мали обрати запобіжний захід, але він залишився на свободі.
🔻3 січня Олександр Мамай заявив у соцмеремежах, що «на його посаду полюють» і він отримав «підозру в тому, чого не робив».
🔻29 грудня міському голові Полтави СБУ повідомила про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. Про розташування нової військової частини Мамай повідомив журналістам 15 грудня.