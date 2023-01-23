США закликали відправити Києву Abrams, щоб стимулювати Берлін

Про це в інтерв’ю ABC News заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Маккол.

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«Якби ми оголосили, що збираємося надати танки Abrams, хоча б один... Я чув, що Німеччина чекає, поки ми візьмемо на себе ініціативу. Тоді б вони поставили танки Leopard. І пам'ятайте, є близько 10 країн, які мають танки Leopard, але їм потрібна згода Німеччини», – зазначив Маккол.

На запитання журналіста, чи буде достатньо лише одного танка Abrams від Вашингтона, щоб німецькі танки були в Україні, чиновник відповів, що «сказати, що ми поставимо танки Abrams буде достатньо, щоб Німеччина випустила» свої власні Leopards.

«Буде зимовий наступ росіян. Їм потрібні ці танки на східному фланзі на Донбасі. Їм також потрібні ПТРК, артилерія більшої дальності, щоб вдарити по Криму, де знаходяться іранські безпілотники», – наголосив голова комітету.

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