Канада не припинить підтримку України — Трюдо

Підтримка партнерів

Оттава надаватиме військову, гуманітарну, фінансову і соціальну допомогу стільки, скільки буде потрібно, повідомляє пресслужба прем’єр-міністра.

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Канада є домом для другої за чисельністю української діаспори у світі: в країні проживає понад 1,4 мільйона осіб українського походження, йдеться в заяві. Стосунки країн ґрунтуються на глибоких зв’язках між народами та спільних цінностях свободи, демократії та верховенства права, зауважує Трюдо.

«Оскільки Росія продовжує своє жорстоке, невиправдане вторгнення, уряд Канади й надалі непохитний у своїй прихильності до підтримки українського народу й уряду у досягненні миру та допомоги у забезпеченні вільного і демократичного майбутнього для України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну військовою, гуманітарною, фінансовою і соціальною допомогою стільки, скільки буде потрібно», — заявив очільник канадського уряду.

Трюдо наголосив: Канада шанує всіх українців, які віддали своє життя за свободу країни.

🔻 20 січня міністр оборони США повідомив, що Канада вже придбала для України систему NASAMS

🔻 18 січня у Канаді заявили, що країна передасть Україні 200 бронетранспортерів вартістю понад 90 мільйонів доларів.