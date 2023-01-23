Туреччина звинуватила Швецію та Фінляндію у небажанні підтримувати боротьбу з тероризмом

Міжнародні відносини

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Стокгольм та Гельсінкі не повинні ігнорувати замах на цінності Туреччини, якщо чекають на сприяння Анкари щодо їхнього вступу до НАТО. Про повідомляє TRT Haber.

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«Вони хочуть співробітництва з НАТО у захисті своїх держав, але й ми хочемо від них сприяння у боротьбі з тероризмом. Вони просять у нас підтримки для забезпечення своєї безпеки, проте наші запити у сфері боротьби з тероризмом відкидають. Наша позиція зрозуміла. Ми чекаємо, що вони покладуть цьому край і будуть виконувати зобов'язання перед нами», — заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

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Таким чином міністр відреагував на спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі. Священну книгу мусульман 21 січня підпалив лідер данської ультраправої партії «Stram Kurs» Расмус Палудан.

Такі дії засудили у МЗС Туреччини. Там зазначили, що акція партії «Stram Kurs» є грубим порушенням зобов’язань Швеції за Тристороннім меморандумом щодо запобігання пропаганді терористичних організацій.

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«Ми ще раз повторюємо наше сподівання від Швеції на конкретні та ефективні кроки, що виходять за межі риторики, зокрема у боротьбі з тероризмом, відповідно до її зобов’язань за Тристороннім меморандумом», — заявили у МЗС.

🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻 Останні опитування свідчать, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.