У Дніпрі військовий підірвав два боєприпаси та вчинив стрілянину — його затримали

Військовий вчинив стрілянину

Стрілянину вчинив 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї, повідомляють у обласній поліції.

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Чоловік орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі. Коли його прийшли затримувати спецпризначенці, військовий кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

Після шести годин перемовин поліцейські затримали військового. З місця події вилучили автомат та фрагменти гранат. Минулося без постраждалих, повідомляють у Нацполіції.

Правоохоронці відкрили три кримінальні справи: щодо незаконного поводження зі зброєю, хуліганство та посягання на життя правоохоронців. Якщо перші дві статті караються ув’язненням від 3 до 7 років, то останній злочин — позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

🔻 22 січня у США сталися дві масові стрілянини: в Лос-Анджелесі та Луїзіані. Понад 10 осіб загинули, більше 20 поранені.