У Дніпрі ідентифікували тіла 40 загиблих внаслідок ракетного удару

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГИБЛИХ

Жінка кладе квіти на автобусній зупинці в пам'ять людей, які загинули під час російського ракетного удару по житловому будинку

Знайдено 6 фрагментів тіл. Дев`ять осіб вважаються зниклими безвісти.

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Про це повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс, передає Оперативний ЗСУ.

Усього внаслідок удару постраждало 127 людей, 46 з яких - загинуло. У тому числі шестеро дітей.

Сьогодні по обіду повідомлялось, що тіла восьми загиблих ще неопізнані. Ідентифікація буде тривати ще два тижні.

Поліцейські продовжують роботу на місці ракетного удару. До роботи на місці трагедії залучено 500 правоохоронців.

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🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.

🔻 Достеменно відомо, хто віддавав наказ атакувати будинок у Дніпрі. Про це у Дніпрі 16 січня заявив генпрокурор Андрій Костін.

🔻 Росія має на озброєнні сотні ракет X-22, їх неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має. Про це 16 січня заявив Ігнат.

🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи.