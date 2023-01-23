У МЗС Угорщини назвали 10 пакет санкцій проти РФ «величезною помилкою»

ЄВРОПЕЙСЬКІ САНКЦІЇ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив проти ухвалення ЄС десятого пакета санкцій проти Росії.

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«Санкції довели, що ведуть Європу у глухий кут. Економічно, політично та безпечно. Було б величезною помилкою подати черговий пакет санкцій», — написав очільник МЗС Угорщини у Facebook.

Раніше PAP повідомляло, що Євросоюз планував ухвалити новий пакет санкцій щодо РФ до лютого, але Угорщина може гальмувати рішення.

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До десятого пакету антиросійських санкцій можуть додати обмеження пов’язані з атомною сферою. Це невигідно Угорщині, адже «Росатом» бере участь у будівництві АЕС на угорськй території.

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🔻17 січня редактор європейського бюро Радіо свобода Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС ймовірно ухвалить десятий пакет санкцій проти РФ вже у лютому.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.

🔻 16 грудня ЄС ухвалив 9-й пакет санкцій проти РФ

🔻6 жовтня Європейським Союзом було схвалено 8-й пакет санкцій проти Росії