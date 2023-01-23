ВИШКІЛ У МОЛДОВІ

У Молдові пройдуть військові тренування

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Військові Молдови на навчаннях / ілюстративне фото
Військові Молдови на навчаннях / ілюстративне фото © Міністерство оборони Молдови
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Більш ніж 400 військовослужбовців Національної армії Молдови візьмуть участь у комплексному тактичному навчанні з виконанням бойових стрільб.  

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Про це повідомляє Міністерство оборони республіки. 

Тренування будуть проходити на полігонах усіх військових гарнізонів країни. 

«Вони будуть направлені на оцінювання можливостей та практичних навичок військовослужбовців у строк та за контрактом», — зазначають у Міністерстві. 

Окрім іншого, офіцери, сержанти та солдати будуть тренуватися надавати першу медичну допомогу у реальних умовах та вчитися хімічному захисту.  

У Міноборони також підкреслюють, що навчання пройдуть відповідно до плану і нічого спільного з безпековою ситуацією у регіоні вони не мають. 

Під час проведення тактичного навчання колони військової техніки, задіяні в навчаннях, рухатимуться національними трасами на півночі, у центрі та на півдні країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на запланованих тренуваннях та переміщенні бойової техніки, йдеться у повідомленні. 

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