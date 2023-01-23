У Норвегії розглядають можливість надати Україні «Леопарди»

ЛЕОПАРДОВА КОАЛІЦІЯ

Ввечері 23 січня в Осло відбудеться закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони. Воно буде присвячено військовій підтримці України.

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Про це повідомляє Dagbladet.

За інформацією норвезького видання, у ньому візьмуть участь 20 парламентаріїв.

Зазначається, що після заяви глави МЗС Німеччини, що Берлін не буде заперечувати, якщо Варшава передасть свої танки Києву, цю можливість вирішили розглянути і в Осло.

Звертатися до Берліна з проханням дозволити передати Норвегії Україні ті «Леопарди», що є в країні, чи ні, будуть вирішувати на засіданні.

🔻23 січня польський прем’є-міністр Матеуш Маровецький підкреслив, що Варшава запитає в Німеччини дозволу на передачу танків Leopard Києву, проте незважаючи на те, яким буде рішення Берліна, відправить техніку в рамках «малої коаліції».

🔻22 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина не проти передачі польських танків «Леопард» Україні

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.