У розвідці прогнозують активні бої за Донбас у лютому-березні

Бойові дії на Донбасі

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, коментуючи наказ Путіна для командування військових сил РФ взяти Донбас до березня.

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Представник ГУР МО повідомив про це в інтерв’ю Укрінформ. Новий командувач армії РФ Валерій Герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів, зауважив Вадим Скібіцький.

«Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях», — зауважив він.

Від ситуації на Донбасі залежатимуть і дії росіян на півдні України, зазначив представник Головного управління розвідки.

Також нині розвідники помітили, що росіяни перекидають другу механізовану дивізію першої танкової армії з Білорусі. Це може позначати, що вони знову спробують перетнути кордон, зазначив Скібіцький

«Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок. Можливе й відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області», — уточнив він.

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