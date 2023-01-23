У Стамбулі пройде саміт, присвячений наслідкам війни РФ проти України

Саміт у Стамбулі

22 лютого у Стамбулі відбудеться великий захід у зв'язку з річницею початку повномасштабної військової агресії Росії проти Українти, повідомив голова представництва ЄС у Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут, пише Anadolu.

Реклама Читати продовження

«Це – також спосіб висловити нашу підтримку Україні. 24 лютого минулого року, початок російської агресії, став вирішальним моментом в європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія», — цитують у агентстві слова посла ЄС.

Він зазначив, що на саміті, куди вже запрошені представники Києва та Стамбула, обговорюватимуть геополітичні та економічні наслідки війни РФ проти України,.

«Часто говорять, що 11 вересня стало переломним моментом в історії американської безпеки. 24 лютого 2022 року, я б сказав, є подібною важливою ситуацією для європейської безпеки. На нашому континенті йде війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами європейського континенту», — додав Майєр-Ландрут.

🔻 20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському посередництво у перемовинах із Путіним

🔻 16 січня Ердоган провів перемовини із російським президентом Володимиром Путіним. Йшлось про посередництво Анкари задля припинення війни в Україні. Також підняли питання експорту російського зерна та аміаку через Чорне море.