У США та ЄС запровадять нові санкції проти Ірану

Санкції проти Ірану

Через придушення мирних протестів у Ірані уряд США оголосив про запровадження нових санкцій проти високопоставлених керівників влади в Тегерані, а також Корпусу вартових ісламської революції.

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Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

Зазначається, що США запроваджують санкції проти Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, п’ятьох членів його правління, а також заступника міністра розвідки та безпеки та чотирьох високопоставлених керівників КВІР.

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«Разом з нашими партнерами ми продовжуватимемо притягувати до відповідальності іранський режим, доки він покладається на насильство, фіктивні судові процеси, страту протестувальників та інші засоби придушення свого народу», — заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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Також новий санкційний пакет проти Ірану через придушення мирних протестів у країні 23 січня погодили міністри країн Європейського Союзу.

At today’s #FAC the Ministers adopted a new package of sanctions against #Iran, targeting those driving the repression.



The EU strongly condemns the brutal and disproportionate use of force by the Iranian authorities against peaceful protesters. @TobiasBillstrom pic.twitter.com/cNeXZCTK79 — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) January 23, 2023

«На сьогоднішньому засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС було ухвалено новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями», — повідомило у Twitter представництво Швеції. Країна нині головує в ЄС.

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