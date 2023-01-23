У Туреччині пройшли другі льотні випробування безпілотника з українським двигуном

Випробування Bayraktar

Про успішне завершення льотних випробуваннь безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma повідомив співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар.

Реклама Читати продовження

«Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування», — зазначив Байрактар у Twitter.

Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.



Ufku açık olsun. ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.



Godspeed. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/m97VuJrsBh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023

На новому винищувачі Bayraktar встановлений турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії «Мотор Січ».

За даними турецьких ЗМІ, другий політ Bayraktar Kızılelma проходив у центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу.

🔻20 листопада пройшли перші льотні випробування Bayraktar Kızılelma.

🔻 Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Це рамковий документ, який передбачав покращення інвестиційного клімату для турецьких авіа- та космічних компаній і підприємств з виробництва високих технологій. Також глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в рамках угоди побудують завод з виробництва БПЛА, а також навчальний центр.