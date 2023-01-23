У Туреччині пройшли другі льотні випробування безпілотника з українським двигуном
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Про успішне завершення льотних випробуваннь безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma повідомив співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар.
«Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування», — зазначив Байрактар у Twitter.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
Ufku açık olsun. ✈️🚀🍎
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/m97VuJrsBh
На новому винищувачі Bayraktar встановлений турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії «Мотор Січ».
За даними турецьких ЗМІ, другий політ Bayraktar Kızılelma проходив у центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу.
🔻20 листопада пройшли перші льотні випробування Bayraktar Kızılelma.
🔻 Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Це рамковий документ, який передбачав покращення інвестиційного клімату для турецьких авіа- та космічних компаній і підприємств з виробництва високих технологій. Також глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в рамках угоди побудують завод з виробництва БПЛА, а також навчальний центр.