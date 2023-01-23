Випробування Bayraktar

У Туреччині пройшли другі льотні випробування безпілотника з українським двигуном

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Безпілотний винищувач Bayraktar
Безпілотний винищувач Bayraktar © AFP
Автор тексту: Надія Бондаренко

Про успішне завершення льотних випробуваннь безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma повідомив співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар. 

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«Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування», — зазначив Байрактар у Twitter.

На новому винищувачі Bayraktar встановлений турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії «Мотор Січ».

За даними турецьких ЗМІ, другий політ Bayraktar Kızılelma проходив у центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу.

🔻20 листопада пройшли перші льотні випробування Bayraktar Kızılelma.

🔻 Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Це рамковий документ, який передбачав покращення інвестиційного клімату для турецьких авіа- та космічних компаній і підприємств з виробництва високих технологій. Також глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в рамках угоди побудують завод з виробництва БПЛА, а також навчальний центр.  

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