ЄВРОПЕЙСЬКІ САНКЦІЇ

Литва підтримує наміри Брюсселя стосовно зрівняння санкцій щодо Росії та Білорусі, повідомив очільник МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

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«Є прагнення зрівняти санкції (щодо Росії та Білорусі, — ред). Литва цей процес підтримує, гадаю, це справедливо. Ми можемо побачити тут певні тенденції, можливі спроби обійти санкції за допомогою певних винятків, які стосуються Білорусі. Якщо санкції зрівняти, то закриють шлях товарам через Білорусь до Росії», – заявив Ландсбергіс.

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Щодо десятого пакету антиросійських санкцій, міністр зазначив, що переговори по цьому питанню досі тривають.

«Зазвичай ми не розголошуємо, доки переговори не завершилися. Зараз, чесно кажучи, вони тільки почалися, вчора вночі обговорювали подані санкції. Можу лише сказати, що там є прізвища конкретних осіб, є деякі секторні санкції, але не треба сподіватися на серйозні кроки, тому що, як ми бачимо, процес стає дедалі складнішим. Але, незважаючи на це, ми постійно просуваємо це вперед», — розповів Ландсбергіс.

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Очільник МЗС Литви також зауважив, що він зацікавлений у включенні до санкційного списку ЄС російської компанії «Росатом».

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«Щоб весь атомний сектор або його основна компанія "Росатом" опинився під санкціями. Сподіваюся, ми не уникнемо цієї теми, кілька етапів якої вже закрито, але сподіваюся, дискусії продовжаться, з'явиться домовленість», – сказав Ландсбергіс.

🔻17 січня редактор європейського бюро Радіо свобода Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС ймовірно ухвалить десятий пакет санкцій проти РФ вже у лютому.

🔻 12 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії та Білорусі. Його планували ухвалити до початку саміту Україна-ЄС.

🔻 16 грудня ЄС ухвалив 9-й пакет санкцій проти РФ

🔻6 жовтня Європейським Союзом було схвалено 8-й пакет санкцій проти Росії