Фінляндія поки не приєдналась до «леопардової» коаліції

«ЛЕОПАРДИ» ДЛЯ УКРАЇНИ

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив, що його країна поки не визначилась, чи доставлятиме танки «Леопард» Україні, пише Yle.

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У виданні зазначають, що спільну коаліцію кількох країн, які передадуть Україні свої танки Leopard 2, планує створити Польща.

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Очільник МЗС Фінляндії розповів, що його країна можливо долучиться до танкового об'єднання, але не передаватиме бойові машини, а допомагатиме із технічним обслуговуванням танків.

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🔻 23 січня в інтерв'ю ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що cкоро буде ухвалене рішення про «Леопарди».

🔻 Прем’єр-міністр Польщі 22 січня розкритикував Німеччину через нездатність поставити Україні танки «Леопард», назвавши таку позицію «неприйнятною».

🔻21 січня Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримує постачання Україні танків.