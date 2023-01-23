Хотів притулку, а потрапив за ґрати: у Норвегії затримали екскомандира «ПВК Вагнера»

доля вагнерівця

Андрія Медведєва затримали відповідно до закону про імміграцію. Зараз він перебуває у депортаційному центрі.

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Про це повідомляє телеканал NRK.

Про арешт Медведєва стало відомо від його адвоката Брюньульфа Ріснеса. Заарештували росіянина у неділю ввечері. До цього його тримали у «секретному місці» в Осло.

Медведєв дав інтерв’ю керівнику правозахисного центру «Гулагу.нет» Володимиру Осєчкіну. Екскомандир «ПВК Вагнера» боїться, що у випадку депортації до Росії буде вбитим.

Як повідомляє російський правозахисник Володимир Осєчкін, «передача людини, яка втекла з РФ до Європи і почала свідчити ЗМІ та норвезьким поліцейським, буде великою помилкою і грубо порушить його право на життя».

Виконувач обовʼязків начальника юридичного відділу імміграційної служби поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен заявив, що зараз розглядають питання про обрання запобіжного заходу для росіянина.

🔻 15 січня стало відомо, що колишній найманець «ПВК Вагнера» втік до Норвегії і попросив політичного притулку.

🔻12 січня колишній вагнерівець втік з Росії і незаконно перетнув кордон з Норвегією. 13 січня був затриманий в одном з прикордонних населених пунктів.